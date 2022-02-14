Барнаул, 14 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 14 февраля 2022 года, отмечается очень высокая заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 18 770 зараженных коронавирусом (+721 за сутки).

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Число тестирований на коронавирус сократилось почти вдвое: с 10 933 до 5936. Впервые выявлены 4817 новых носителей (+60).

По состоянию на 14 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2659 человек (+159 за сутки). Кроме этого, 204 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-35 за сутки), следует из сообщения оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 27 928 (+97 за сутки) и 142 782 (+4531 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных увеличилось до 407 (+11 за сутки). Из них 138 подключены к аппаратам ИВЛ (-13 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9112 человек, причём 16 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 182 492 человека. Выздоровели 123 247 пациентов (+1245 за сутки).

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