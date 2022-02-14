Уфа, 14 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Поиски 11-летнего мальчика ведут в Уфе. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полиция

Сообщается, что 13 февраля ребенок вышел из дома погулять и до сих пор не вернулся. Мать мальчика сообщила о происшествии стражам порядка около двух часов ночи.

По словам матери, ребенок ушел из дома днем около 14:00 часов и не вернулся. Он был одет в черную куртку, куртку синего цвета с узорами, брюки балоневые черного цвета.

На вид мальчику десять лет, он худощавого телосложения ростом от 140 до 150 см, волосы темные, карие глаза.

Стражи порядка просят сообщать информацию о местонахождении ребенка в ближайший отдел полиции.