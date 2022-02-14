Ташкент, 14 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Ташкенте установили памятник истребителю Су-27. Об этом 14 февраля сообщает Подробно.уз.

Dmitry A. Mottl Су-27

По данным журналистов, памятник установлен возле здания минобороны страны, на постаменте перед командованием войск ПВО и ВВС.

«Вокруг постамента активно идут работы по благоустройству, видимо, скоро официальное открытие памятника», — сообщает издание.

Отмечается, что самолёт отреставрирован и находится в отличном состоянии, в кабине можно увидеть манекен в виде пилота.

«Самолет поставили прямо у тротуара, и он доступен горожанам. Смотреть на эту махину без восхищения просто невозможно. Кто знает, возможно, среди детей, проходящих мимо, кто-то обязательно решит стать лётчиком?» — подчеркивается в публикации.