Горьковский район, , 09:07 — REGNUM Житель Омской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшей супруги. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в областном следственном управлении СКР.

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Расследование уголовного дела завершено. По версии следствия, вечером 3 декабря 2021 года 29-летний пьяный мужчина пришёл к своей бывшей жене, проживающей в районном посёлке Горьковское. Ранее он неоднократно поднимал на женщину руку, однако настаивал на том, чтобы она вернулась к нему вместе с двумя маленькими детьми.

Женщина попыталась убежать в подъезд, но мужчина дважды выстрелил ей в спину из двуствольного охотничьего ружья 16 калибра. В результате сквозного ранения грудной клетки с повреждением сердца и лёгкого сельчанка скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители задержали ещё одного фигуранта в рамках расследования уголовного дела об убийстве 41-летней жительницы Красноярска.

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