Улан-Удэ, , 09:07 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ растёт число жертв нападений собак. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, на минувшей неделе пострадали почтальон и врач.

Собака Администрация Улан-Удэ

Оба инцидента произошло 9 февраля. На улице Целинная собака набросилась и укусила за ногу женщину, разносившей почту. К настоящему времени хозяева животного уже установлены, ему грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.

«В этот же день хозяйская собака укусила врача. Медицинский работник после осмотра пациента вышла на улицу, где из вольера выбежала собака и напала на нее. Со слов владельцев собака каким-то образом открыла щеколду на двери вольера», — отметили в мэрии.

На хозяина составлен протокол за допущение нападения домашнего животного на человека.

Добавим, что сложной в городе остаётся ситуация с бездомными собаками. Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стая едва не растерзала мать с маленьким ребёнком в парке Юбилейный.

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