Челябинск, , 09:04 — REGNUM Напавший на семилетнего челябинца пёс «хаски» является добрым и ласковым. Об этом говорится на странице общественной организации «Я живой» в соцсети «ВКонтакте».

Хаски

(сс) Joe007

Активисты полагают, что он оказался на улице после почти трёх лет жизни в квартире. И на улице ему могли попасться собака с течкой. В результате у него «сорвало крышу».

«Виной всему как ни крути — человек. Это причина всех бед», — добавили общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля хаски напал на мальчика и повредил ему лицо. Сейчас животное находится в приюте.

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