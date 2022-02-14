Ярославль, 14 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Ярославцы не смогли прийти к единому мнению в вопросе о том, согласны ли они пересесть на общественный транспорт из личного автомобиля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Напомним, 9 февраля 2022 года главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов рассказал о новой транспортной схеме, её цене и основной идее — сделать неудобным использование личного автомобиля для ярославцев.

Редакция ИА REGNUM в Ярославле запустила опрос в своём телеграм-канале, с целью выяснить — готовы ли люди поддержать очередную идею властей. Всего в исследовании приняли участие 663 человека.

34% от проголосовавших посчитали, что они согласны отказаться от автомобиля и начать пользоваться общественным транспортом в том случае, если он действительно станет комфортным. Однако ещё 30% ответили, что чиновники занимаются не тем, и проблему так не решить.

Ровное количество голосов — по 15 процентов — набрали варианты «нет, личный автомобиль всё равно удобнее» и «нет, машина мне необходима».

Всего 6% из числа проголосовавших ответили, что они и так всё время передвигаются на общественном транспорте, а автомобиль — это роскошь.