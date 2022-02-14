Чебоксары, , 09:04 — REGNUM В Чувашии на мосту через Средний Аниш наполовину завершили работы по устройству опор. Объект планируется сдать в ноябре 2022 года, это позволит увеличить трафик на границе двух республик — Чувашии и Татарии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Работы по устройству опор в Чувашии на мосту через Средний Аниш Vv-fad.ru

Мост через реку Средний Аниш, который находится на 713-м километре федеральной трассы М-7 «Волга», будет расширен до четырёх полос движения с уширением подходов. В настоящее время строятся береговые и промежуточные опоры на свайном основании моста: из восьми опор построены четыре.

Затем дорожники установят резиновые опорные части, смонтируют железобетонные 24-метровые балки, устроят деформационные швы и мостовое полотно, смонтируют ограждения, электроосвещение. Кроме того, предусмотрено устройство локальных очистных сооружений. Для обеспечения безопасности дорожного движения

Объект планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2022 года.

Напомним, в 2020 году на участке трассы М-7 в Козловском районе (с 705 по 722 км) расширена дорога с двух до четырёх полос. В ведомстве отмечают, что увеличение габарита моста через Средний Аниш позволит ликвидировать «бутылочное горлышко» и увеличить пропускную способность участка на границе двух республик — Чувашии и Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральных трассах в Чувашии в 2022 году планируется обновить свыше 20 км дорог. В частности, работы будут идти в районе Канаша, Моргаушском и Ядринском районах.

Читайте ранее в этом сюжете: За год в Чувашии обновят более 20 км федеральных дорог