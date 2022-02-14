Пекин, 14 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Пекин добился результатов в подаче заявки на включение своей Центральной оси в список объектов всемирного культурного наследия, сообщил 13 февраля представитель городского бюро культурного наследия, передает агентство Синьхъуа.

Пекин

Согласно трехлетнему плану действий по сохранению Центральной оси, проекты, связанные с защитой культурных реликвий, улучшением состояния окружающей среды и переселением жителей, успешно продвигаются, заявил на пресс-конференции представитель Пекинского муниципального бюро культурного наследия Лю Хунчан.

«Наш проект текста заявки был представлен в Центр Всемирного наследия для рассмотрения в досрочном формате» — сказал Лю.

По его словам, для международной рекламы Центральной оси был успешно проведен ряд мероприятий, в том числе Азиатский диалог по сохранению культурного наследия и 44-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Центральная ось Пекина имеет длину 7,8 км, начинается на юге города от ворот Юндинмэнь и заканчивается Барабанной башней и Колокольней на севере. Большинство значительных зданий старого города Пекина расположены вдоль этой оси.