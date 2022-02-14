Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель насмерть сбил пешехода, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Красный сигнал светофора и дорожные знаки

ДТП случилось вечером 13 февраля на улице Малиновского. Водитель Hyundai Accent, по имеющейся информации, сбил мужчину, перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку.