Анкара, , 09:02 — REGNUM В Турции вступил в силу закон о ратификации «Шушинской декларации», заключенной между Анкарой и Баку. 14 февраля документ был в официальном вестнике турецкого правительства — Resmi Gazete.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В соглашении говорится, что стороны обязуются оказывать военную поддержку друг другу при угрозе территориальной целостности или независимости одной из стран. Также Турция и Азербайджан договорились о совместном проведении модернизации вооружённых сил.

Кроме того, согласно документу, Анкара и Баку договорились о сотрудничестве в работе с архивами Османской империи. Они попытаются опровергнуть обвинения в том, что в начале ХХ века был геноцид армянского населения.

Стоит отметить, что «Шушинскую декларацию» в июне 2021 года подписали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. В начале февраля 2022 года парламенты обеих республики поддержали ратификацию соглашения. На прошлой неделе Алиев и Эрдоган подписали законы о ратификации.

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