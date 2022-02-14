Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве в Музее Победы на Поклонной горе расскажут, как 23 февраля праздновали День защитника Отечества в годы Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.

С 23 февраля! Алексей Колчин © ИА REGNUM

Для пользователей интернета состоятся бесплатные виртуальные экскурсии, выставка, концерт и кинопоказ. На онлайн-выставке будет представлено более 20 экспонатов из фондов Музея Победы.

День Красной армии и Военно-морского флота стал особенно значимым в Великую Отечественную войну. 23 февраля в зоне боевых действий выступали бригады артистов, открывались выставки, посвященные подвигам бойцов, проходили торжественные собрания, в газетах печатали поздравления.

Справка ИА REGNUM:

День рождения Красной армии и Военно-морского флота начали праздновать 28 января 1918 года. В этот день в РСФСР был принят декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА)

День защитника Отечества получил свое современное название в 1993 году.