Сакраменто, США, 14 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Канадский кинорежиссер и продюсер Айван Райтман, снявший такие кинокартины, как «Охотники за привидениями» (1984) и «Близнецы» (1988), скончался на 77-м году жизни. Об этом 14 февраля сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на семью режиссера.

Охотники за привидениями [Цитата из х∕ф «Охотники за привидениями». Реж. Айван Райтман. 1984. США

Отмечается, что Райтман умер в ночь на 13 февраля в своем доме в американском штате Калифорния. При этом причины ухода режиссера из жизни не уточняются.

Отметим, Айван Райтман родился в Чехословакии в 1946 году в семье владельца самой крупной в стране фабрики по изготовлению уксуса и в 1950 году его семья бежала в Канаду, где поселилась в Торонто. Режиссера стал широко известен после фильма «Охотники за привидениями» (Ghostbusters, 1984). Также среди его работ такие кинокартины, как «Близнецы» (Twins, 1988), «Детсадовский полицейский» (Kindergarten Cop, 1990), «Джуниор» (Junior, 1995) и «Шесть дней, семь ночей» (Six Days Seven Nights, 1998).