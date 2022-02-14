Пекин, , 08:59 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул необходимость усилить поддержкуи сельскохозяйственного производства для обеспечения годового объема производства зерна в этом году выше 1,3 трлн цзинь (650 млрд кг), сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Ли Кэцян Kremlin.ru

Отметив, что в настоящее время рост проростков пшеницы в стране слабый, Ли призвал принять меры предосторожности против болезней растений, насекомых-вредителей и экстремальных погодных условий, чтобы обеспечить еще один впечатляющий летний урожай.

Необходимо приложить усилия для увеличения поддержки сельскохозяйственного производства, гарантировать поставки сельскохозяйственной продукции, поддерживать стабильные цены на сельскохозяйственные товары и обеспечить хорошее начало весеннего земледелия, сказал Ли.

Заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа присутствовал на конференции и выступил с речью, подчеркнув важность обеспечения поставок зерна и сельскохозяйственной продукции для поддержки стабильного экономического и социального развития.

Ху призвал приложить решительные усилия для полного выполнения сельскохозяйственных задач в этом году, стабилизации посевов зерновых, расширения производства сои и масличных культур и смягчения последствий стихийных бедствий.