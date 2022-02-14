Уфа, , 09:03 — REGNUM Незаконное складирование снега около «Каменной переправы» пресекли в Уфе. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Вывоз снега Mil.ru

Сообщается, что на земельном участке около мостового перехода через реку Уфа рядом с «Каменной переправой», складировали снег, который был вывезен после уборки улиц Уфы.

Согласно законодательству, собранный снег должны были складировать на площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом либо вывозиться на снегоплавильные установки. Помимо этого, земельный участок не имеет спецразрешения для использования в качестве снежного полигона.

По требованию прокуратуры руководитель служба по благоустройству Кировского района Уфы был привлечен к административной ответственности за нарушение правил организации, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. В его адрес было внесено представление об устранении вышеуказанных нарушений.

Помимо этого, в суд было передано исковое заявление с требованием о запрете выгрузки снега вне специально оборудованных площадок, а также принятии мер по ликвидации свалки снега.

Сообщается, что устранение недостатков находится на контроле прокуратуры.