14 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили результаты исследования, согласно которым численность тех, кто празднует День святого Валентина в России, сильно сократилась.

Светлана Рыбина, , 15:00 — REGNUM Результаты исследования, согласно которым популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в четыре раза — лишь 12 процентов граждан собираются праздновать эту дату, стали поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения на этот счёт 14 февраля в социальной сети Facebook.

Влюбленные в День Святого Валентина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Наигрались в сердечки, смысла особого не нашли, вот и успокоились. Всё нормально, у нас много своих замечательных праздников есть», — уверен Евгений Б.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что большинство граждан вдоволь наигралось с новомодными праздниками и им это больше просто не интересно. Другие же уверены, что технологии ушли вперёд, и отмечать подобные даты уже не имеет никакого смысла.

«Это молодёжь в основном отмечала такие события, а теперь они все в своих телефонах сидят. Зачем им на свидания ходить, если и так уже виртуально встретились?!» — написала Рузанна Щ.

Продажа цветов в День Святого Валентина Дарья Драй © ИА REGNUM

Часть людей уверена, что День всех влюблённых — это инородный праздник, который не прижился среди населения России.

«Забываем свои традиции. Нам лишь бы хапнуть чужое и радоваться этому. Своё надо помнить и почитать. Хорошо, что люди одумываться начали», — написала Татьяна Т.

«Это не наш праздник. Наш — день семьи, любви и верности, который празднуется летом 8 июля», — считает Инна И.

Нашлись и те, кто усмотрел в данной новости результаты бездумной ценовой политики цветочных сетей, которые отпугнули множество людей от данного праздника.

«Больше всего от этой новости плачут, наверное, продавцы цветов, которые традиционно к 14 февраля нещадно дерут цены. Может быть, это они виноваты в том, что люди не стремятся больше отмечать этот праздник? Так, глядишь, и до отмены Международного женского дня дело дойдёт!» — предупреждает Андрей П.

Продажа цветов в День Святого Валентина Дарья Драй © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что на самом деле этот праздник очень хороший и очень жаль, что всё меньше людей решает его по достоинству встретить.

«Сколько ненавистников у святого Валентина, оказывается! А, по-моему, ничего плохого в этом празднике нет. Провести романтический вечер можно, хоть в честь Валентина, хоть Февроньи, хоть Фомы, а хоть и без повода. Такое впечатление, что празднование Дня святого Валентина приравнивается нашим народом к религиозной и государственной измене», — заметила Елена М.

Отдельные комментаторы отмечают, что споры вокруг этой даты не утихнут никогда, но важно не забывать, что о близких следует думать каждый день, а не только лишь раз в год.

«Это бессмысленный спор. Те, кто радуется празднику, ну, молодцы, позитив. Те, кто брюзжит по поводу «иностранцы нам чуждые праздники навязывают», таким надо успокоиться, у вас своих праздников скоро будет навалом. Каждому своё», — пишет Алиса С.

«Радовать любимых людей можно в любой день! Совсем необязательно для этого ждать какого-то конкретного праздника», — поделилась своим мнением Эвелина Б.

Продажа цветов в День Святого Валентина Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 13 февраля РИА Новости опубликовало результаты исследования сервиса Superjob, согласно которым популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в четыре раза — лишь 12 процентов граждан собираются праздновать эту дату.