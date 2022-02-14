В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Джакарта, 14 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Тернате, на севере Малуку, сообщает CNN Indonesia.
Zeml.info
Землетрясение
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение не могло вызвать цунами.
Эпицентр землетрясения находился в 127 км к северо-западу от Тернате. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара на стыке трёх литосферных плит.