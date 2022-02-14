Кызыл, 14 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Туве следователи организовали проверку по факту гибели 69-летней женщины, тело которой было найдено при тушении пожара в частном доме в Кызыле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Туве Пожар в Кызыле

Пожар произошёл утром 12 февраля в доме по улице Малоенисейской. Тело хозяйки дома, которая жила одна, обнаружили огнеборцы.

«При осмотре места происшествия с участием специалистов предварительно установлено, что очаг возгорания находится у печи дома», — отметили в управлении.

Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. В рамках проверки сотрудники СК намерены установить все фактические обстоятельства происшествия, а также способствовавшие ему причины и условия.

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