Ханчжоу, Китай, 14 февраля 2022, 08:55 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Чжэцзян на востоке Китая был арестован по подозрению в получении взятки, сообщила Верховная народная прокуратура КНР, передает агентство Синьхуа.
Арестованный 11 февраля Чжоу Цзянъюн ранее был членом Постоянного комитета комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по провинции Чжэцзян и секретарем муниципального комитета КПК Ханчжоу, столицы провинции города Чжэцзяна.
Дело Чжоу было передано в органы прокуратуры для судебного преследования после расследования, проведенного Национальной надзорной комиссией, говорится в сообщении Верховной народной прокуратуры КНР.