Ханчжоу, Китай, 14 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Чжэцзян на востоке Китая был арестован по подозрению в получении взятки, сообщила Верховная народная прокуратура КНР, передает агентство Синьхуа.

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Арестованный 11 февраля Чжоу Цзянъюн ранее был членом Постоянного комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по провинции Чжэцзян и секретарем муниципального комитета КПК Ханчжоу, столицы провинции города Чжэцзяна.

Дело Чжоу было передано в органы прокуратуры для судебного преследования после расследования, проведенного Национальной надзорной комиссией, говорится в сообщении Верховной народной прокуратуры КНР.