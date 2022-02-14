Якутск, , 09:06 — REGNUM Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 81,7% якутян, ревакцинацию прошёл 57,1%. В целом коллективный иммунитет в республике достиг 70%, заявила на брифинге 14 февраля заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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«На сегодня ревакцинацию от ковида прошли 136 272 человека, что составляет 57,1% от количества лиц, у которых наступил момент получения повторной прививки. Наиболее низкие темпы ревакцинации отмечены в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Оймяконском, Мирнинском, Горном районах и в городе Якутске», — отметила вице-премьер региона.

По её словам, в сложившейся обстановке по COVID-19 руководство региона ставит себе две задачи: восстановить здоровье тех, кто переболел коронавирусом и разгрузить психологически медицинских и социальных работников после переработок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии темп прироста заболеваемости COVID-19 сократился на треть. Загруженность поликлиник снижается, обстановка стабилизируется, отметил глава республики Айсен Николаев.