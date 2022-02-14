Пекин, 14 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева продолжит выступление в личном турнире Олимпийских игр. Такое решение 14 февраля приняла выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

Luu Камила Валиева

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Отмечается, что CAS допустил Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, 13 февраля прошло онлайн-заседание выездной панели CAS по делу Валиевой. Фигуристка дала показания по видеосвязи.

Ранее её обвинили в употреблении допинга из-за того, что взятая в декабре на чемпионате России проба дала положительный результат в микродозе.