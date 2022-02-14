Барнаул, 14 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Власти Алтайского края объявили об индексации отдельных социальных выплат населению до уровня 8,6%. Как сообщает 14 февраля пресс-служба правительства региона, согласно поправкам в закон о краевом бюджете на 2022 год и плановый период, повышение затронет более 300 тысяч человек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Размеры ежемесячных денежных выплат составят: ветеранам труда — 700 рублей; труженикам тыла — 675 рублей; жертвам политических репрессий — 675 рублей; педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, — 2350 рублей; гражданам, работающим и проживающим в сельской местности, — 1000 рублей.

На субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг дополнительно предусматривается 42,5 млн руб. Региональный материнский капитал составит 62 557 рублей.

Данное повышение будет реализовано с 1 января 2022 года. Из краевого бюджета на индексацию направят 185 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что с 1 февраля в России повысятся размеры социальных выплат для различных категорий граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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