Джидинский район, Бурятия, , 08:49 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под контроль ситуацию со стрельбой в детей в Джидинском районе. Об этом написала на своей странице в инстаграм министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петропавловская районная больница. Бурятия Страница министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой в инстаграм

Напомним, в ночь на 14 февраля в селе Оёр произошли драматические события, в результате которых в районную больницу попали двое мальчиков 14 и 16 лет. По словам министра, медики к настоящему времени провели все необходимые мероприятия, противошоковую терапию.

«В 9.30 вылетел санитарный борт, сейчас он на месте. Специалистами ТЦМК проводится подготовка к медицинской эвакуации пострадавших. ДРКБ готова к приему пациентов. Лично курирую все этапы оказания помощи детям», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, 29-летний подозреваемый выстрелил в сыновей своей сожительницы, приняв одного из них за любовника женщина.

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