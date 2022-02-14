Москва, , 08:46 — REGNUM Законопроект о штрафах и уголовном наказании за нападение бездомных собак намерены внести в Госдуму депутаты от «Единой России».

Владимир Бурматов ER.ru

Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тыс. рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, пояснил один из авторов инициативы депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»), сообщают РИА Новости.

Инициатива предполагает наказание и для владельцев животных. Если собака покусает кого-либо, штраф для владельцев составит до 200 тыс. рублей. Если животное причинило тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья, пояснил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект разработан в рамках деятельности рабочей группы, созданной в январе после смерти ребенка от укусов бездомных животных. Смерть девочки в Забайкалье вызвала широкий общественный резонанс. В такой ситуации граждане в соцсетях обвиняли закон, принятый по инициативе Бурматова.

В декабре 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах как за нарушения требований к содержанию домашних питомцев, так и за выброшенных на улицу кошек и собак.

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