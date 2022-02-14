Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 14 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии прошла акция в поддержку российских олимпийцев. На высочайшей вершине Европы — горе Эльбрус — развернули флаг России. Полотнище площадью 300 квадратных метров доставили на высоту 4200 несколько десятков горнолыжников из числа активистов из Кабардино-Балкарии, а также спасателей и туристов.

SKas Эльбрус

Как отметили в пресс-службе регионального управления МЧС, акция была направлена на поддержку российских спортсменов, «выступающих и достойно представляющих свою страну на Олимпийских играх в Пекине».«Под звуки российского гимна спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели курорта Эльбрус» спустили флаг на поляну Азау, где их встречали жители и гости республики», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Своей акцией её участники хотели «воодушевить и поддержать российских спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде».