Тбилиси, , 08:45 — REGNUM На юге Грузии в течение ночи на 14 февраля произошло шесть землетрясений. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что все подземные толчки произошли в крае Квемо-Картли, возле города Дманиси, распложенного недалеко от границы с Арменией. Первое землетрясение было магнитудой 6,2. Оно произошло в 22:25 по тбилисскому времени (21:25 мск).

Подземные точки продолжались до поздней ночи, но были уже меньшей интенсивности: от 4,5 до 3,1. Последний раз их зафиксировали в 03:35 (02:35 мск). По сообщениям СМИ, толчки ощущались и в Армении, и в Азербайджане.

Мэр Дманиси Коба Мурадашвили сообщил агентству «Интерпрессньюс», что в результате землетрясений, по предварительным данным, разрушений не зафиксировали. Было отключение электроэнергии, но это устранили.

Стоит отметить, что в 2021 году возле Дманиси участились случаи землетрясения. Обычно их магнитуда не превышает 5.

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