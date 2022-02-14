Москва, , 08:45 — REGNUM На портале «Малый бизнес Москвы» (МБМ) в 2021 году прошли обучение более 62 тысяч человек, занимающихся предпринимательской деятельностью, сообщается на портале мэра столицы.

Бизнесмены geralt

Для начинающих, и для уже состоявшихся бизнесменов в течение года прошли разные образовательные программы — тренинги, многодневные курсы, академия, акселераторы, конференции и форумы.

Все занятия проводятся бесплатные и проходят как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. В 2021 году повысили свою квалификацию с помощью вебинаров и курсов МБМ более 40 тыс. предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале «Малый бизнес Москвы» появился новый сервис — «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ».

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