Токио, , 08:44 — REGNUM Студия Ufotable выложила в сеть постер третьего сезона аниме-сериала «Истребитель демонов» сразу после того, как состоялась премьера последнего эпизода второго сезона шоу. Изображение было опубликовано 13 февраля на twitter-странице DemonSlayerUSA.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

В левой части плаката изображена Столп Тумана Муичиро Токито, а справа — Столп Любви Мицури Канроджи. Администрация аккаунта сообщила, что в производство запущена аниме-адаптация «Арки деревни кузнецов» (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc).

https://twitter.com/DemonSlayerUSA/status/1492896597763579904

https://twitter.com/DemonSlayerUSA/status/1492896346356936704

Напомним, в основу сериала легла оригинальная манга, которую мангака Коёхару Готогэ выпускает с 15 февраля 2016 года в журнале Weekly Shonen Jump. Премьера полнометражного фильма «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный», выпущенного в рамках франшизы, состоялась 20 мая 2021 года.

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