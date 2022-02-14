Уфа, , 08:46 — REGNUM Аграриев освободили от уплаты единого сельхозналога в Башкирии. Об этом февраля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сельское хозяйство в Ставрополе Kremlin.ru

Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии приняли закон «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Башкортостан». Он подписан главой региона Радием Хабировым и опубликован.

«Все сельхозпроизводители, которые применяют специальный налоговый режим и платят единый сельскохозяйственный налог, освобождены от его уплаты на период с 1 января 2022 года до 1 января 2024 года. В соответствии с федеральным законом субъекты Российской Федерации имеют возможность устанавливать дифференцированные налоговые ставки по единому сельскохозяйственному налогу в пределах от 0% до 6%. На территории Башкортостана установлена единая для всех плательщиков ставка — 0%», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Ожидается, что это будет способствовать росту экономической активности бизнеса в сельском хозяйстве.

«Сумма, которую недополучит консолидированный бюджет республики, будет компенсирована. Сельхозпроизводители смогут направить освободившиеся средства на пополнение оборотных средств, покупку техники, модернизацию ферм или решение других первоочередных задач», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Отмечается, что эта приведет к росту объемов сельскохозяйственного производства и созданию новых рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии не намерены запрещать частникам разводить свиней.