Пекин, 14 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Сборная России поднялась на шестое место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийские игры

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Это произошло после того, как российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду.

В активе сборной России стало четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Российская команда опередила Австрию, у которой четыре золота, шесть серебряных медалей и четыре бронзы.

Лидером медального зачёта является Норвегия (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых наград).

Читайте также: Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду