Иркутск, 14 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Инспекторы таможенного поста Аэропорт Иркутск изъяли у двух граждан Монголии незаконно перемещенные через таможенную границу наличные денежные средства в размере 9,8 тыс. долларов США и 259 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Gleb Osokin Международный аэропорт «Иркутск»

Пассажиры прибыли разными авиарейсами в феврале 2022 года в Иркутск из Улан-Батора (Монголия). Они должны были задекларировать денежные средства на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, а вместо этого не внесли наличные в таможенную декларацию и попытались пройти по «зелёному» коридору.

В дорожной сумке одного из граждан иркутские таможенники обнаружили 19,8 тыс. долларов США, в сумке второго гражданина — более одного миллиона рублей.

Итого превышение нормы ввоза наличных без письменного декларирования одним из нарушителей составило 9,8 тыс. долларов, вторым — 259 тыс. рублей. Валюта изъята, по решению суда деньги могут быть конфискованы в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Иркутская таможня предотвратила экспорт более 1,3 тысячи кубометров грубобрусованной древесины под видом пиломатериала стоимостью более 9,8 млн рублей.

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