Майкоп, , 08:42 — REGNUM В Адыгее с начала новой рабочей недели, 14 февраля, вернулись к очному формату обучения образовательные организации. За парты сели учащиеся школ, которые с 7 февраля были переведены на дистанционный режим работы, передает ГТРК Адыгея.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным министерства образования республики, продлевать удаленный формат обучения ведомство, не планирует. Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб республики из-за сложной ситуации с распространением коронавируса ввел дистанционку в школах Адыгеи с 7 по 12 февраля.

Ранее на удалёнку с 3 февраля отправили школьников Майкопа, а позже на сутки — учащихся школ Кошехабльского района и города Адыгейска. Был введен запрет на работу образовательных учреждений дополнительного обучения и высших учебных заведений. В штатном режиме оставили работу детских садов.

Читайте также: Школы Адыгеи с 7 февраля отправили на «удалёнку»