Майкоп, 14 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Адыгее с начала новой рабочей недели, 14 февраля, вернулись к очному формату обучения образовательные организации. За парты сели учащиеся школ, которые с 7 февраля были переведены на дистанционный режим работы, передает ГТРК Адыгея.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По данным министерства образования республики, продлевать удаленный формат обучения ведомство, не планирует. Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб республики из-за сложной ситуации с распространением коронавируса ввел дистанционку в школах Адыгеи с 7 по 12 февраля.

Ранее на удалёнку с 3 февраля отправили школьников Майкопа, а позже на сутки — учащихся школ Кошехабльского района и города Адыгейска. Был введен запрет на работу образовательных учреждений дополнительного обучения и высших учебных заведений. В штатном режиме оставили работу детских садов.

Читайте также: Школы Адыгеи с 7 февраля отправили на «удалёнку»