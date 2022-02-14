Гонолулу, США, 14 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён встретился 12 февраля в Гонолулу с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси, с которым обменялся мнениями по ряду двусторонних вопросов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

В ходе встречи южнокорейский дипломат вновь выразил глубокое сожаление по поводу решения Токио включить бывшую шахту Садо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также призвал Японию снять ограничительные меры со сферы торговли.

Между тем представители двух стран подчеркнули важность сотрудничества в вопросе урегулировании северокорейской проблемы, а также подтвердили необходимость возобновления диалога с Пхеньяном для установления мира на Корейском полуострове.