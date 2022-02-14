Джидинский район, Бурятия, 14 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Джидинском районе Бурятии задержан местный житель по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего ребёнка своей сожительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 14 февраля в районную больницу были госпитализированы два мальчика 14 и 16 лет.

Goodfon.ru Выстрел из ружья

По версии следствия, 29-летний подозреваемый. живший вместе с сожительницей и двумя её детьми, в последнее время начал проявлять признаки ревности. Накануне вечером, женщина по просьбе сестры пошла к ней затопить печь.

Вернувшийся домой пьяный мужчина, не застав там сожительницу, схватил охотничье ружьё и пустился на её поиски. Подростки последовали за ним следом, опасаясь за свою мать. Найдя женщину во дворе дома у сестры, ревнивец устроил скандал.

«Первым на помощь матери спешил старший сын. В темноте, не разглядев ребенка, спьяну приняв его за любовника, подозреваемый направил в сторону мальчика ружье и выстрелил. Заряд дроби попал потерпевшему по ногам», — отметили в управлении.

В этот момент женщина попыталась вырвать оружие из рук сожителя, к ней на помощь кинулся старший сын. В этот момент мужчина выстрелил ещё раз, попав в ноги мальчику. После этого подозреваемый сбежал с места происшествия, однако вскоре был задержан полицейскими.

Раненые дети в настоящее время получают лечение в больнице.