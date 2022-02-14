Владивосток, , 09:01 — REGNUM В Приморье преобладает штамм коронавируса «Дельта», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора края.

Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» Николай Хижняк © ИА REGNUM

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По результатам секвенирования из общего количества исследованного материала выделены штаммы «Омикрон» в 38,6% и штаммы «Дельта» в 61,4%.

Количество привитых в Приморье на 14 февраля составляет 994 937 человек. Доля заболевших после полного курса вакцинации составляет 0,29%, что является низким процентом среди привитых (не более 2,5%) и является дополнительным аргументом в пользу вакцинации.

План по законченной вакцинации выполнен на 62,5% — показатели не позволяют сформировать коллективный иммунитет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке уровень коллективного иммунитета за минувшую неделю снизился с 80,2% до 77,8%.