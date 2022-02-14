Варшава, , 08:38 — REGNUM В Варшаве «прекрасно понимают цели России в Центральной Европе». Об этом заявил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в интервью для Rzeczpospolita.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Жарина, Москва на протяжении многих последних лет ведет деятельность, направленную на ослабление НАТО и снижение уровня безопасности стран восточного фланга НАТО — Польши, стран Прибалтики, Румынии.

«У Москвы стратегическая цель — парализовать деятельность НАТО и вытеснить интересы США из Центральной Европы», — заявил польский чиновник.