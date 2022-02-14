Джакарта, 14 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Индонезия может стать второй страной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), имеющей самолеты F-15 после Сингапура, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Air Force F-15

Такая возможность открылась после того, как Госдепартамент США одобрил продажу Индонезии серии оборонной техники, в том числе 36 самолетов F-15.

Согласно информации на официальном сайте Boeing, в настоящее время только семь стран используют F-16, а именно США, Япония, Израиль, Южная Корея, Саудовская Аравия, Сингапур и Катар.

Однако пока неясно, действительно ли Индонезия купит у США самолеты F-15 или нет. Если это правда, Индонезия усилит свой парк реактивных истребителей. Напомним, по данным Flight Global, в настоящее время Индонезия имеет 25 истребителей F-16A/C, 23 истребителя Hawk 209, 15 истребителей EMB-314 и 16 истребителей Су-27/30/35.