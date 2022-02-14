Уфа, , 08:35 — REGNUM Кандидат экономических наук Юсупова Роза Фагитовна назначена заместителем министра финансов Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Чиновник Bryansktoday.ru

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Юсупова родилась 12 февраля 1982 года в селе Верхнеяркеево Илишевского района Башкирии. Выпускница Башкирского государственного аграрного университета, кандидат экономических наук, советник государственной гражданской службы Башкирии 1 класса.

С 2010 года занимала должности заместителя начальника отдела финансирования производственных отраслей и агропромышленного комплекса, начальника отдела финансирования производственных отраслей и агропромышленного комплекса Министерства финансов Башкирии.

Воспитывает трех детей, замужем.

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