Санто-Доминго, 14 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Женская сборная России по баскетболу проиграла сборной Бельгии в первом матче квалификационного турнира Кубка мира — 2022. Встреча прошла в Доминиканской Республике и завершилась со счётом 43:66.

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Самым результативным игроком матча стала форвард бельгийской команды Эмма Мессеман, на счету которой 20 очков. В составе российской сборной форвард Ольга Фролкина набрала 10 очков.

В группе D сборные США и Бельгии занимают первые два места, они набрали по пять очков. На счету сборных России и Пуэрто-Рико по два очка.

Отметим, что матчи квалификационного турнира должны были пройти в США, но сборная России не смогла въехать в США для участия в турнире из-за несоответствия вакцины от COVID-19 требованиям властей США. По решению ФИБА матчи российской команды проходят в Доминиканской Республике. Встреча команд России и США отменена, обеим командам присудили по одному очку.

На Кубок мира выходят по две лучше команды из группы без учёта сборной США, поскольку американки квалифицировались как действующие олимпийские чемпионки. Одну путёвку обеспечила себе сборная Бельгии, а вторую разыграют сборные России и Пуэрто-Рико в матче, который пройдёт 15 февраля.