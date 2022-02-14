Пекин, 14 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. На 9:00 мск 14 февраля намечено начало пресс-конференции по итогам решения выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой, которую ранее заподозрили в употреблении допинга, до соревнований в женском одиночном разряде на Олимпиаде в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета Игр.

Luu Камила Валиева

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Отметим, 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило о перенесении из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, сданного 25 декабря минувшего года, церемонии награждения победителей и призеров командного турнира Олимпиады, на котором сборная России заняла первое место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не считает Олимпийский комитет России (ОКР) виновным в ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой.