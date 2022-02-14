Чита, 14 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. За 2021 год мировыми судьями Забайкальского края было вынесено более 25 тысяч административных штрафов. Сумма штрафов составила более 400 миллионов рублей, что превышает показатель 2020 года на 50%. Подробности сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба департамента по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Увеличение суммы штрафов в 2021 году связано с наложением мировыми судьями Забайкальского края ряда крупных административных штрафов, суммы которых составили от 10 до 82 миллионов рублей.

Наибольшее количество штрафов было вынесено по статьям: непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, нанесение побоев, появление в общественных местах в состоянии опьянения, мелкое хищение, потребление наркотических средств, заведомо ложный вызов специализированных служб и другие.

Наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Чите, Улетовском, Краснокаменском, Борзинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каларском районе Забайкальского края подрядчик дважды оштрафован за срыв муниципальных контрактов на ремонт социальных объектов.

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