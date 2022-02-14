Якутск, , 08:31 — REGNUM Несколько депутатов Вилюйского района Якутии написали открытое письмо, в котором просят провести новые выборы в райсовет в 2022 году, чтобы сохранить прежний функционал власти до 2027 года. Документ подписали 18 народных избранников, сообщило ИА SakhaDay.

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В обращении говорится, что таким образом возможность остаться на своих местах ещё на пять лет получат руководитель муниципалитета, глава Вилюйска, посёлка Кысыл-сыр и ещё девяти муниципальных образований. Цель письма — сохранить полномочия власти в населённых пунктах района и отсрочить укрупнение муниципалитетов.

«Я лично считаю письмо ничтожным! Во-первых, закона ещё нет. Какие будут поправки, пока не ясно. Во-вторых, все депутаты прежде всего ответственны пред своими избирателями! Прошу коллег не бросаться из одной крайности в другую крайность!» — прокомментировал обращение глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Якутии поддержали проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». При этом народные избранники предложили к нему 12 поправок и озвучили опасения о возможном снижении финансирования труднодоступных проблемных населённых пунктов.