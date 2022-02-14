Ульяновск, 14 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области расширены возможности центра телемедицины. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики в «красной зоне»

Консультации по оказанию медицинской помощи пациентам с ковидом и подозрением на него оказывают с 8 утра до 8 вечера по номеру единой службы «122». За 10 дней февраля поступило около 20 тыс. звонков, в среднем в час операторы принимают 110 звонков. Чаще всего звонят до полудня.

«Специалисты проводят опрос о состоянии здоровья и при необходимости оформляют вызов врача на дом, либо неотложной или скорой помощи или переводят звонок для консультации врачом», — говорится в сообщении.

Кроме того, операторы также оформляют больничный лист. Уточняется, что все данные о состоянии здоровья пациента заносят в электронную медицинскую карту.

В ведомстве отмечают, что на линиях телемедицинского центра работают 58 операторов, в больницах организовано 16 дистанционных консультативных центров, число каналов расширено с 30-ти до 200.

В областном министерстве здравоохранения сообщают, что телемедицинские технологии будут востребованы и после преодоления пандемии, «планируется внедрение их в повседневную практику».

Напомним, что в Ульяновской области открыто пять центров диагностики для пациентов с подозрением на ковид. Здесь проводится тестирование и назначаются другие исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано почти 1,82 млн тестов на коронавирус, по итогам которых подтверждено 144 697 случаев заражения. Победили ковид 129 233 жителей, доля выздоровевших составляет 89,3%. Умерли от COVID-19 и осложнений из-за заболевания 4138 человек.