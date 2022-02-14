Кызыл, , 08:22 — REGNUM В Туве следователи организовали проверку по факту гибели несовершеннолетней девушки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Тело девушки с повреждениями, характерными для падения с высоты, было найдено вечером 12 февраля возле многоэтажного дома в Кызыле. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

«В настоящее время по данному факту проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события, а также причин и условий, способствовавших ему», — отметили в управлении.