Лос-Анджелес, США, 14 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Marvel выпустила новый трейлер кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», в котором к роли Доктора Стрэнджа вернётся Бенедикт Камбербэтч. Ролик был опубликован 14 февраля на YouTube-канале Marvel Россия.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

В новой картине студии Верховному Магу Земли придётся разбирается с последствиями своих действий, а также с проблемой мультивселенной, которая «опасна», как сообщает в трейлере главному герою одна из версий Алой Ведьмы (Элизабет Олсен). В ролике показаны сцены, которые раскрывают часть сюжета будущего фильма.

Напомним, премьера картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», которую снимает режиссёр Скотт Дэрриксон, состоится в России 5 мая 2022 года. В проекте кроме Бенедикта Камбербэтча и Элизабет Олсен участвуют Рэйчел Макадамс, Чиветель Эджиофор, Бенедикт Вонг, Сочил Гомес и другие.