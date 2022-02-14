Баку, 14 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали четверых офицеров. Об этом сообщает агентство «Азери-Пресс».

Fokusutama.com Арест

По данным журналистов, задержаны глава финансового управления ведомства, начальник финансового отдела одной из воинских частей, глава финансового управления сухопутных войск и офицер финансового управления министерства. Всем им суд назначил арест на четыре месяца в качестве меры пресечения.

Сообщается, что задержанных обвиняют в хищении имущества в особо крупном размере. Общая сумма похищенного составляет 10 млн манат (около $5,9 млн).

Перед этим в ходе обыска был задержан заведующий отделом Финансового управления минобороны. Его также приговорили к аресту на время следствия.