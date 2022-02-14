Уфа, 14 февраля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Два ребенка пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Башкирии. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП

Сообщается, что вечером 13 февраля в Зианчуринском районе на 237 км автотрассы Магнитогорск — Ира произошло столкновение встречных автомобилей «Hyundai Accent», за рулем которого находился 24-летний житель Уфы, и «Лада Гранта», под управлением 34-летнего мужчины.

Отмечается, что в этом ДТП получили травмы два ребенка в возрасте десяти и восьми лет, которые ехали в автомашине «Лада Гранта». Медицинская помощь потребовалась и 24-летней женщине, которая находилась в автомашине «Hyundai Accent».

Сообщается, что несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах, это и спасло их от тяжелых травм.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло ДТП с участием грузовика.