Абакан, 14 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. По состоянию на 14 февраля в Хакасии от COVID-19 привито 288 690 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Получили обе дозы, завершили вакцинацию 199 254 человека. Ревакцинирован 61 961 человек.

По данным минздрава, в Хакасии на сегодняшний день от коронавируса привито 429 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Прививочная кампания продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 18 950 носителей коронавируса.